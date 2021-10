‘Steeds meer afsplitsingen in lokale politiek: al 150 nieuwe fracties’

Peiling: Kiezer niet blij met ‘nieuwe’ regerings­com­bi­na­tie

3 oktober De geplande doorstart van de coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie roept geen enthousiaste reacties op. In de jongste opiniepeiling van Peil.nl is niet meer dan 29 procent positief over een nieuw kabinet met deze vier partijen.