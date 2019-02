Stemangst houdt Kamerleden aan het Binnenhof gekluisterd

Al jaren is het goed gebruik dat oppositie en coalitie in de Tweede Kamer elkaar een beetje helpen. Als er iemand van het ene kamp niet is, door ziekte of verplichtingen in het buitenland, dan onthoudt iemand van het andere kamp zich van stemming. Maar die hulpvaardigheid is zoek. En dat zet de verhoudingen op scherp.