Steunfonds lokale media verlengd: kabinet trekt 24 miljoen euro extra uit

Het kabinet trekt nog eens 24 miljoen euro uit om lokale media te steunen die door de coronacrisis in moeilijkheden zijn geraakt. Zij zagen de inkomsten uit advertenties sinds de uitbraak van het virus drastisch teruglopen, terwijl het kabinet van mening is dat ‘onafhankelijke en betrouwbare informatie uit de eigen omgeving’ juist nu belangrijk is.