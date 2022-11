Stijgende rente raakt de schatkist hard

De overheid gaf de afgelopen jaren staatsleningen uit waarover geen rente werd betaald. In sommige gevallen kreeg de staat zelfs geld toe. Maar aan die gunstige situatie is een einde gekomen nu de rentetarieven zijn gestegen. Dit komt mede doordat de Europese Centrale Bank de rente in de eurozone heeft verhoogd om de hoge inflatie aan te pakken.

De rente-uitgaven kunnen bijna 3,5 miljard euro hoger uitvallen dan het kabinet eerder nog verwachtte, staat te lezen in de Najaarsnota die minister Kaag vanmiddag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Die bijstelling komt doordat de overheid leningen met lage rentes moet aflossen en opnieuw moet financieren. Daarover zal meer rente verschuldigd zijn, is de inschatting. Hoe Kaag die tegenvaller gaat opvangen, is nog niet bekend. In het voorjaar moet hiervoor dekking worden gezocht.

Prijskaartje

En dat is niet het enige probleem voor de minister. Ook voor het prijsplafond op energie en de tegemoetkoming voor mkb-bedrijven die relatief veel energie gebruiken, ligt er nog een onbetaalde rekening. De kosten worden nu geschat op respectievelijk 11,2 en 1,65 miljard euro, maar het prijskaartje zal hoger zijn als de energieprijzen verder stijgen. De solidariteitsbijdrage over overwinsten die bedrijven maken met fossiele energie, levert naar verwachting 3,2 miljard op. Dat is te weinig om de rekening te kunnen betalen.

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Desondanks trekt het kabinet 1,6 miljard euro uit om scholen, culturele instellingen, verenigingen en andere organisaties in de (semi)collectieve sector te helpen om de stijgende energiekosten op te vangen. In het voorjaar, toen de budgetten werden vastgesteld, was er weliswaar op gerekend dat de prijzen voor gas en elektra zouden stijgen, maar niet zo hard. Daarom is besloten om de jaarlijkse compensatie die ministeries daarvoor krijgen – de zogeheten prijsbijstelling – bij uitzondering tussentijds te verhogen.

Geld op de plank

Ook komt het kabinet zwembaden tegemoet. Die krijgen in 2022 en 2023 in totaal 207 miljoen euro extra. Voor amateursportverenigingen die veel energiekosten hebben, komt er een noodfonds van 6 miljard. Zorginstellingen die in de problemen komen, kunnen rekenen op een pot van 30 miljoen die opzij is gezet.

Ondanks alle tegenvallers en hogere uitgaven is er ook nog 2,7 miljard euro die dit jaar op de plank blijft liggen. Dat geld stond wel in de begroting, maar ministeries hebben het niet kunnen uitgeven omdat er bijvoorbeeld geen personeel was voor geplande werkzaamheden.

Onder de streep komt het begrotingstekort dit jaar uit op 1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is omgerekend bijna 10 miljard euro, circa 1 miljard meer dan Kaag op Prinsjesdag nog dacht. Ook de overheidsschuld komt dit jaar iets hoger uit: 50,4 procent in plaats van 51 procent van het bbp.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: