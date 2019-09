Stikstofcrisis: coalitie oneens met Formule 1-uitspraak minister Bruins

VVD-minister Bruno Bruins zei gisteren dat het kabinet ‘er alles aan gaat doen’ om Formule 1 in Zandvoort te redden, ondanks de stikstofproblemen. Eerder was het D66 die de verhoudingen op scherp zette, door voor te stellen de veestapel te halveren.



Het stikstofprobleem lijkt de tegenstellingen tussen de partijen uit te vergroten. ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers hekelt het feit dat zijn collega’s zich lijken ‘in te graven’. Klaas Dijkhoff, fractievoorzitter van de VVD, zegt zich te ‘ergeren’ aan iedereen die ‘iedere keer alleen zijn eigen hobby’s’ verdedigt. Dat minister (en partijgenoot) Bruins zich uitsprak over de Formule 1 is logisch, aldus Dijkhoff: ,,Hij is daar als minister verantwoordelijk voor.’’

Geen prioriteit

,,Maar ik verbaas me zo over dat ingraven’’, aldus Segers. Dat het kabinet voor de Formule 1 op de bres moet springen, is hij niet met Bruins eens. ,,Dat staat niet bovenaan mijn wensenlijst.’’