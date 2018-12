Stint niet veilig genoeg: voorlopig niet meer terug op de weg

TNO concludeert onder meer dat er problemen zijn met de rem en de lengte van de remweg van het voertuig. Er treedt een ‘onbeheersbare versnelling op als de nuldraad van de gashendel losraakt’. Aanpassingen zijn nodig voordat de Stint weer terug op de openbare weg mag. Voor het onderzoek zijn drie Stints getest. Eentje die volgens de fabrikant door de RDW zou zijn goedgekeurd, en twee nieuwere Stints. Zowel de oude als de nieuwere Sint remmen niet goed genoeg. Volgens de wettelijke norm moet het voertuig met vier meter per seconden af kunnen remmen. Dat betekent dat de Oude stint, die 13 kilometer per uur kon halen, een remweg van ongeveer twee meter moet hebben. Uit de test blijkt echter dat de kar een drie keer zo lange remweg heeft. Ook de nieuwere Stint haalt de remtest niet. Volgens TNO voldoet de Stint ook niet aan de andere veiligheidsnormen. Zo kan het voertuig onverwacht remmen en kan de bestuurder er te gemakkelijk vanaf vallen. Ook de parkeerstand levert een gevaarlijke situatie op, concludeert TNO. ‘De Stint is onveilig bevonden op alle zes veiligheidsnormen.’ TNO heeft een aantal technische aanbevelingen om de Stint alsnog veilig genoeg te maken voor personenvervoer.

Kinderopvang

De circa 3500 Stints werden op 1 oktober van de weg gehaald nadat bij een ongeval met de bolderkar in Oss vier kinderen waren omgekomen. Uit een eerste onderzoek bleek al dat er ‘potentiële veiligheidsrisico’s’ waren. Er zouden zich problemen met de rem en het gas kunnen voordoen. Ook waren er veranderingen door de fabrikant aan de Stint uitgevoerd die niet aan het ministerie waren gemeld. Het onderzoeksinstituut benadrukt dat het onderzoek niets zegt over de toedracht van het ongeluk.



De bolderkar wordt vooral gebruikt door kinderdagverblijven. Die willen de Stint graag weer gaan gebruiken. Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) begrijpt dat het besluit flinke gevolgen kan hebben voor de kinderopvangsector, maar benadrukt dat ‘zeker waar het om kinderen gaat, de veiligheid voorop staat'.



Volgende week gaat de minister in gesprek met de Branchevereniging Kinderopvang. ,,We gaan kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de kinderen veilig vervoerd kunnen worden”, zegt Van Nieuwenhuizen. Financiële compensatie is op dit moment niet aan de orde, benadrukt ze.



De betrokken partijen gaan nu om tafel om nieuwe eisen te formuleren voor dit soort voertuigen. ,,Daarvoor neem ik niet alleen het TNO-onderzoek mee, maar ook de aanbevelingen van RDW en het SWOV. We proberen dat zo snel mogelijk te doen, maar dat zal waarschijnlijk pas eind februari worden.’’ Tot die tijd mag de Stint in ieder geval niet meer de weg op, aldus Van Nieuwenhuizen.