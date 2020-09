Strengere regels horeca, voorlichting voor jongeren

Politieke Beschouwingen LIVE | Premier Rutte niet van plan om de huren te bevriezen

16:53 Premier Mark Rutte is niet van plan om de huren te bevriezen. Dat zegt hij in het debat over de Prinsjesdagplannen van het kabinet. Rutte negeert daarmee een vurige wens van de SP en andere linkse partijen. ,,Ik meen dat het niet verstandig is’’, zegt Rutte. Wél wil hij bekijken of de huurstijgingen in de vrije sector aan banden kunnen worden gelegd.