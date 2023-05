Strijd om pensioenpot van 1300 miljard nadert ontknoping: stemt Eerste Kamer voor kabinetsplan of tegen?

4 en 5 mei Kajsa Ollongren: ‘Als het erop aan komt, zijn ook Nederlan­ders bereid te vechten voor hun vrijheid’

Juist in oorlogstijd is Bevrijdingsdag vieren belangrijker dan ooit, zegt Defensieminister Kajsa Ollongren in dit interview. ,,Oorlog in Oekraïne houdt ons een spiegel voor, juist nu.’’