Stuk van gevel stort naar beneden: ingang Tweede Kamer dicht

VIDEO Nabestaan­den MH17: constante ontkenning Rusland 'schoffe­rend'

15:30 De constante ontkenning van Rusland over betrokkenheid bij het neerhalen van vlucht MH17 is 'schofferend' voor de nabestaanden. Dat zei Silene Frederiksz na afloop van de persconferentie van Bellingcat. Het onderzoekscollectief onthulde vrijdag dat de Rus Oleg Ivannikov waarschijnlijk een van de hoofdverdachten is. Hij was de hoogste militair in de zelfbenoemde republiek Loehansk in Oost-Oekraïne.