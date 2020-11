Supermarkten mogen vanaf 2024 geen tabak meer verkopen, tankstations volgen later

Eerst gaat per 2023 de onlineverkoop in de ban. De maatregelen zijn een uitwerking van het nationaal preventieakkoord, waarin staat dat het aantal verkooppunten van tabak de komende jaren omlaag gaat.



Verkoop van rookwaar is na 2024 alleen nog toegestaan bij tankstations en in tabaksspeciaalzaken. Uiteindelijk zullen later ook de tankstations een ban krijgen, maar dat zal niet voor 2030 zijn, aldus de ingewijden.