Supersnel internet in 2023 voor iedereen

Het kabinet stelt als doel dat alle Nederlanders in 2023 over snel vast breedbandinternet (minimaal 100 megabit per seconde) beschikken. Een grote meerderheid moet in datzelfde jaar een nog eens tien keer zo snelle verbinding (1 gigabit per seconde) hebben. Dat staat in het Actieplan Digitale Connectiviteit dat het kabinet vandaag presenteert.