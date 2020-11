Theo Hiddema stapt per direct uit de Tweede Kamer

Door het onmiddellijke vertrek van Hiddema dreigt een bizarre situatie te ontstaan. De kans bestaat dat nu Henk Otten, die vorig jaar met veel bombarie uit Forum voor Democratie werd gezet, de Kamerzetel in mag nemen. Otten stond 4 op de kieslijst van Forum voor democratie bij de vorige verkiezingen. Op 3 stond Susan Teunissen, maar zij geeft aan de zetel niet in te zullen nemen.



Otten kreeg ruzie met Baudet over de koers van de partij en begon daarna zijn eigen partij. Teunissen zegde haar lidmaatschap van Forum op in 2018. Begin dit jaar sloot zij zich aan bij de nieuwe partij van Otten: GO. Otten is overvallen door het nieuws: ,,Wij zullen optreden op het platform waar onze slagkracht en effectiviteit het grootste is. Als dat de Tweede Kamer is, dan zal dat daar zijn. Maar het nieuws is vers, dus we gaan ons beraden.’’