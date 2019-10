Thieme bij vertrek benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Thieme heeft de Kamerleden leren kennen als ‘hardwerkende en gedreven vrouwen en mannen’, maar hekelt tegelijk hun ‘ideologische lenigheid’. ,,In de oppositie pleiten voor minder megastallen, als regeringspartij het tegendeel doen’’, gaf ze als voorbeeld.



In haar speech stond Thieme specifiek stil bij het verbod op onverdoofd ritueel slachten eruit, dat in 2011 door een grote Kamermeerderheid werd gesteund. ,,Ik heb de Kamer leren kennen als een plaats waar politici de moed hebben zich te laten overtuigen door argumentatie. Het was een van de hoogtepunten van mijn Kamerlidmaatschap.’’



Thieme benadrukt dat het in de Kamer niet enkel draait om macht, of een plekje in de coalitie, maar vooral om politieke invloed en het agenderen van belangrijke zaken. ,,De toekomst van onze planeet hangt af van de beslissingen die we hier nemen.’’



Wat Thieme nu gaat doen, is nog onbekend, maar aan haar ‘strijd tegen het grote onrecht dat dieren wordt aangedaan, komt geen einde'. ,,Die ga ik elders voortzetten’’, zei ze.



Thieme sloot haar brief af op de voor haar inmiddels zo befaamde wijze: ,,Voorts ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie’’, een verwijzing naar de senator Cato uit het oude Rome. Die sloot al zijn redevoeringen af met de uitspraak dat Carthago vernietigd moest worden.