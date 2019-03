Thierry Baudet: Nederland is naïef en laks geweest

Thierry Baudet linkt in het Kurhaus het migratiebeleid van VVD en CDA aan de dodelijke aanslag van vandaag in Utrecht.

,,Als wij woensdag niet kiezen voor een andere koers, gaat dit veel vaker voorkomen. Dan zal Nederland nog veel verscheurder raken.’’ Hij zei dit op een bijeenkomst van Forum voor Democratie in het Kurhaus van Scheveningen.

Aan de vooravond van de provinciale statenverkiezingen kwamen vierhonderd mensen af op de Forum voor Democratie-avond. Eerder op de dag liet Baudet weten dat hij in tegenstelling tot andere politieke partijen juist wel een campagnebijeenkomst wilde beleggen.

Warm applaus

Baudet begon de bijeenkomst ,,niet met stilte, maar met een warm applaus voor de getroffenen.’’ Hij rechtvaardigde de bijeenkomst met het nieuws dat een steeds duidelijker beeld liet zien: ,,We moeten het gesprek voeren wat er nou toch aan de hand is in de samenleving. Je voelt toch meteen wat er aan de hand is. Het lijkt een combinatie van eerwraak en een half terroristisch motief. Dat leek het belang van deze bijeenkomst alleen maar groter te maken om hierover aan gedachten te wisselen. We moeten langzaam aan gaan stilstaan wat er moet gaan gebeuren in Nederland.’’

Fractiegenoot Theo Hiddema zei: ,,Hakken in het zand! Nou zal alles wegglippen op de valreep door gebeurtenissen waar we niets mee te maken hebben. Dan word ik boos. Dan denk ik aan Fortuyn. Dan gebeurt er zoiets? Dan moet je je keutel intrekken?’’

Dovemansoren

De leider van Forum voor Democratie haalde zijn gelijk door te wijzen dat men niet naar hem wilde luisteren tijdens Kamerdebatten over de vluchtelingenstroom. Baudet: ,,Dat was aan dovemansoren. Men wilde het niet zien. Ik denk dat essentieel is zakelijk te kijken naar het beleid van CDA en VVD dat die partijen hebben gevoerd over immigratie en migratie.’’