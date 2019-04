Tijd is de grote vijand van Sander Dekker

Welke maatregelen heeft Dekker aangekondigd?

Bij Michael P. ging het mis toen hij vanuit de gevangenis naar een kliniek ging om zich voor te bereiden op zijn terugkeer in de maatschappij. Belangrijke informatie over zijn zedenafwijkingen werd niet gedeeld, hij ging dus zonder 'risicotaxatie' op verlof. Minister Dekker wil met 'extra veiligheidskleppen' zorgen dat dit niet meer kan. Voortaan móet er zo'n risicorapport liggen. Ook mogen, want dat deed P., gedetineerden hun medisch dossier niet meer geheimhouden met beroep op privacywetten. Daarnaast moeten gemeenten met een kliniek die verlof toestaat 'beter' worden geïnformeerd.

Hoe lang duurt het voordat die maatregelen een feit zijn?

Op het ministerie werd gisterochtend al over 'dat tijdpad' gesproken. Net als de Tweede Kamer wil Dekker haast maken om een nieuwe 'Anne Faber' te voorkomen. Een volgend incident zou hem bovendien zijn baan kunnen kosten. Dekker moet nu met zijn juristen in de slag hoe hij dat wil vangen in wetten. Dit is het lastige deel. Verdachten verbieden hun medische gegevens geheim te houden bijvoorbeeld, is deel van een wet die wel is afgekondigd, maar nog niet in werking is. Juist omdat de Eerste Kamer die wet 'ingrijpend' achtte, werd Dekker gedwongen er eerst overleg over te hebben met de justitiesector, zoals behandelaren en het gevangeniswezen. Dat zorgt al voor maanden vertraging. Ook het verplicht stellen dat er in alle gevallen een risicotaxatie wordt gemaakt voor een gedetineerde op verlof mag, is nog niet helemaal geregeld. Dekker wil gevangenisdirecteuren en een commissie hiervoor verantwoordelijk maken. Maar de Tweede Kamer dwong woensdag af dat hij moet kijken of de speciale commissie die nu oordeelt over de verloven van tbs'ers daar niet beter naar zou kunnen kijken.

Dekker staat al wel weer verlof toe sinds vorige week: per besluit is het nu verplicht dat er zo'n risicotaxatie ligt. Maar wie er in de toekomst over verlof beslist, is dus nog niet helemaal afgekaart.

Waarom is het niet eerder opgepakt?

Deels omdat de problemen niet eerder zijn opgemerkt, zegt Dekker. Daar is wel wat op af te dingen. Ook na de moord op Els Borst rapporteerde een commissie al in 2015 dat behandelaars en gevangenisbewaarders van gedetineerden 'verstoken' bleven van 'relevante' informatie. Een jaar geleden zei die commissie nog eens dat beloofde verbeteringen te langzaam werden ingevoerd door het kabinet. Bovendien waarschuwde de Nationaal Rapporteur Mensenhandel anderhalf jaar geleden nog dat juist bij zedendelinquenten niet altijd een risicotaxatie wordt afgenomen. Dekker was toen ook al minister.

Wat de laatste jaren het probleem heeft vergroot, is dat meer criminelen tbs ontlopen door niet mee te werken aan psychiatrisch onderzoek. Dekker heeft daarom een wet door de Kamers geloodst, waardoor rechters nog meer dan nu terug kunnen vallen op oude medische dossiers waarin afwijkingen staan vermeld. Ook die wet is nog geen praktijk, omdat die ingrijpt in de privacy en van de Eerste Kamer nog moest worden voorgelegd aan de 'sector'. Dat heeft nu een vertragend effect. Over trage molens gesproken: die specifieke wet werd al in 2010 aangekondigd.