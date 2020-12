Tijdelijk gat in EU-wet geeft kindermisbruikers vrij spel

Onbedoeld

‘Rijkelijk laat’

Volgens de CDA’er is dit al een tijdje bekend in Brussel. De Europese Commissie heeft weliswaar in september een voorstel ingediend voor een soort tijdelijke wetgeving, maar dat was ‘rijkelijk laat’. Ook het Europees parlement handelt wat Lenaers betreft niet snel genoeg. ,,De sociaaldemocraten hameren heel erg op privacy. En dat is natuurlijk zeer terecht. Een bedrijf als Facebook is nu eenmaal niet primair gericht op het beschermen van onze privacy. Maar het is onverteerbaar dat de instrumenten die de online-platforms nu juist zelf vrijwillig gebruiken uit hun handen worden geslagen. Zeker als je ziet dat het online misbruiken van kinderen in deze coronaperiode gigantisch is toegenomen. Dat is extra cru.”