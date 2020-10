Tijdelijke Tweede Kamer van 161 miljoen euro niet coronaproof: ‘We kunnen zo niet functioneren’

De tijdelijke Tweede Kamer in Den Haag – die voor 161 miljoen euro is verbouwd – is niet coronaproof. De gangen zijn te smal en de ruimte rond de liften is te klein om 1,5 meter afstand te kunnen houden. Dat staat in vertrouwelijke rapporten in handen van deze site.

Drie externe bureaus hebben onderzocht of de nieuwe locatie van het parlement voldoet aan de coronaregels. De kritiek is vernietigend: het gebouw is ‘niet coronaproof’, er wordt gewaarschuwd voor ‘opstoppingen’ en er zijn ‘vergaande maatregelen’ nodig om het gebouw te kunnen openen. Daarmee zijn de tekortkomingen veel ernstiger dan tot nu toe werd aangenomen.

Als het aan het kabinet ligt, verkast de Tweede Kamer volgend jaar zomer naar een tijdelijk parlement aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag. De verhuizing is nodig vanwege de grootscheepse renovatie van het Binnenhof. Gedurende 5,5 jaar moeten Kamerleden hun werk doen in de voormalige kantoorkolos, die recentelijk voor 161 miljoen euro is verbouwd.

Te smal

In een rapport van onderzoeksbureau Drees & Sommer, van vorige maand, staat dat er elf ‘kritieke touchpoints’ zijn. Op die plekken in het gebouw zijn de coronaregels niet te hanteren, zoals nu wel op het Binnenhof gebeurt. Het gaat onder meer om liften, trappenhuizen, commissiezalen, restaurants, de fietsenstalling en de tribune van de grote vergaderzaal.

‘De maximale capaciteit van het pand met inachtneming van de 1,5 meter richtlijn is 434 personen’, schrijven de onderzoekers. Dat is veel minder dan de huidige duizend Kamerbewoners die zich dagelijks melden. De trappenhuizen en verkeerszones in het pand zijn ‘te smal voor tweerichtingsverkeer’.

‘Vergaande maatregelen’

Onderzoeksbureau Theateradvies schrijft dat het gebouw alleen in gebruik kan worden genomen ‘wanneer er vergaande organisatorische maatregelen worden getroffen’. ‘Er is veel verticaal verkeer en vanwege de zeer beperkte capaciteit van de liften (er mogen niet meer dan twee mensen per keer in een lift) ontstaan opstoppingen, waarbij het voldoen aan de voorschriften niet mogelijk is’.

Deze week toonde staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) het opgeknapte pand – dat zo goed als klaar is – aan de pers. Maar achter de schermen bestaat grote onzekerheid of de verhuizing wel kan doorgaan.

Het prijskaartje dat hangt aan de verbouwing van het tijdelijke parlement is in één jaar tijd ook nog eens fors opgelopen: van enkele tientallen miljoenen naar 161 miljoen euro. Hoe kan dat? In de Tweede Kamer wordt met ongeloof gereageerd.

Volledig scherm Staatssecretaris Knops gaf deze week een rondleiding door de tijdelijke Tweede Kamer. © ANP