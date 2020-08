Toch groot debat over corona in de Kamer

PvdA-leider Lodewijk Asscher wilde de Kamer donderdagmiddag bijeenroepen om een groot debat aan te vragen, maar nu de coalitiepartijen al akkoord zijn, wordt deze bijeenkomst geschrapt. Eerder probeerde hij tevergeefs om al deze week te vergaderen over de stand van zaken.



Asscher vindt, samen met een groot deel van de oppositie, dat het kabinet zich daadkrachtiger moet opstellen in de aanpak van de coronacrisis om zo een tweede golf te voorkomen. Hij denkt aan een veel strengere controle van inkomende reizigers en vindt dat de introductieweken van studentenverenigingen dit jaar geschrapt moeten worden.



Gisteren werd bekend dat het aantal coronabesmettingen afgelopen week bijna is verdubbeld. Vooral jongeren raken momenteel geïnfecteerd met het virus. De angst is dat zij ouderen zullen aansteken, die veel meer last hebben van de ziekte.



Donderdagavond geeft het kabinet een persconferentie over de coronacrisis.