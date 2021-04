Toch weer ‘De Tjeenk’ - al vindt hij het zelf armoedig: ‘Dat je alleen bij een 79-jarige kan uitkomen’

Ervaren Tjeenk Willink moet als informa­teur herstart verkenning begeleiden: ‘morgen meer’

20:51 Herman Tjeenk Willink (79) gaat als informateur de nieuwe coalitie helpen verkennen. Op verzoek van de zeventien partijleiders is hij vandaag gestart in zijn nieuwe rol. Vanavond had hij zijn eerste overleg met Kamervoorzitter Arib.