Toen fractieleider Bikker over dakloze moest stappen, ging er ‘een heilig vuurtje’ branden

podcast Wie durft ‘nee’ te zeggen tegen 24,3 miljard euro?

Durft de Tweede Kamer het stikstoffonds van het kabinet, goed voor liefst 24,3 miljard euro, te torpederen? Er is namelijk kritiek in overvloed: redt het kabinet het niettemin? En een belangrijke Haagse bron stapte deze week uit de schaduw en in de spotlight van de Tweede Kamer.