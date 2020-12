Toeslagenaffaire: Het kabinet kan het nooit meer goed doen

Video Rutte ontwijkt vraag over aftreden na rapport toeslagen: ‘Eerst zorgen dat we ouders helpen’

18 december Premier Mark Rutte zegt dat een eventueel aftreden van bewindspersonen of het gehele kabinet vanwege het snoeiharde rapport over de toeslagenaffaire ‘nu niet aan de orde’ is. ,,Het belangrijkste is dat ouders nu zo snel mogelijk worden geholpen.”