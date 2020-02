Toeslagenaffaire: OM onderzoekt vijf aangiftes naar strafbaar handelen Belastingdienst

VVD hekelt overbodige Kamervra­gen en aannames CDA over corona

13:56 Regeringspartij VVD is niet te spreken over de Kamervragen die coalitiepartner CDA heeft gesteld aan zorgminister Bruins over de aanpak van de corona-crisis. Sommige vragen zijn ronduit overbodig en de christendemocraten doen aannames over het virus, stellen de liberalen.