Toezichthouder: Niet alles is ‘kommer en kwel’ bij KLM

Kremers werd in 2020 als ‘staatsagent’ aangesteld als onafhankelijk toezichthouder voor de overheid toen het kabinet 3,7 miljard investeerde in KLM. Hij rapporteert dat de belofte om kosten structureel met 15 procent te verlagen niet wordt ingelost. Sterker, er is de afgelopen maanden juist meer uitgegeven: twee weken geleden werd nog een loonsverhoging van 5 procent aangekondigd voor medewerkers.

Kremers zei in een gesprek in de Tweede Kamer zojuist: ,,Ze zullen aan de bak moeten.”

De kritiek komt op een pikant moment. Vorige week besloot het kabinet voor nog eens 220 miljoen euro aandelen van Air France-KLM te kopen. Het was nodig, vindt minister Sigrid Kaag (Financiën), omdat de luchtvaartmaatschappij nieuwe aandelen gaat uitgeven om 2,25 miljard euro op te halen. Om de positie van het kabinet op peil te houden, is dus een nieuwe investering nodig.

Kritiek

Zonder kritiek is dat plan niet. De aandelen die toenmalig minister Wopke Hoekstra kocht voor 744 miljoen euro, zijn momenteel nog maar 200 miljoen euro waard. In het parlement klinkt de scepsis daarom ook door. Al lijkt er, met steun van JA21, wel een ruime meerderheid voor het plan te zijn, wat nodig is voor de aankoop.

Kremers zei dat ‘niet alles verkeerd gaat’. ,,Er is al veel gedaan. Het is niet allemaal kommer en kwel. Maar ik zet de schijnwerper op wat niet goed gaat.”

Contract

Kremers stelt dat KLM dit jaar nog veel werk moet verzetten om aan de voorwaarden te gaan voldoen. Hij stelt dat het aan de minister is om in te grijpen als de afspraken worden geschonden. Kremers liet in het midden welke middelen de minister heeft. ,,Maar er is een contract. Je gaat eerst met elkaar praten, en als dat niet werkt, dan staan er in het contract stappen voor. Maar dat moet u aan de contractpartijen vragen.”