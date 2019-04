Trump-adviseur waarschuwt: Europa ga niet in zee met China en leg zelf 5G aan

Gingrich sprak vandaag in het Haagse perscentrum Nieuwspoort, vooral over China. Hij bezig is met een boek over het land en kwam op uitnodiging van de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra, die in de jaren negentig met hem in het congres zat, voor een bliksembezoek naar Nederland. ,,De Chinezen zijn slim geweest, door al in een vroeg stadium veel geld te investeren in technologie’’, stelde Gingrich. ,,Veel meer dan Nokia en Ericsson gecombineerd.’’



Volgens hem kijken degenen die Huawei verdedigen alleen naar de korte termijn, en zijn ze blind voor de gevaren op lange termijn. Hij wees op het belang dat China heeft gekocht in de haven van bijvoorbeeld het Italiaanse Triëst en de invloed die het land heeft in Afrika. ,,Djibouti is zo ongeveer Chinees eigendom.’’



Volgens Gingrich is 5G ‘geen verbeterde versie’ van 4G, wat nu in ons telefoonscherm staat. ,,Dat is alsof je een typemachine met een computer vergelijkt. Het is een ongelooflijke manier om informatie te verplaatsen.’’ Volgens de oud-voorzitter, die in de jaren negentig tegenover president Bill Clinton stond, moet dat netwerk niet in handen worden gegeven van ‘een land dat een miljoen moslims in concentratiekampen opsluit en een wet heeft die voorschrijft dat mensen moeten doen wat de regering ze voorschrijft’.