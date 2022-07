Tweede aanmeldcentrum asielzoekers op plek boerderij in Bant moet druk op Ter Apel verlichten

Er moet een nieuw aanmeldcentrum voor asielzoekers komen in Bant, in de Noordoostpolder. Het gaat om het tweede centrum dat het al maandenlang overvolle centrum in Ter Apel moet ontlasten. Daar worden mogelijk voor de komende dagen weer tenten gebouwd.

De nieuwe locatie waar asielzoekers zich in ons land kunnen melden, biedt ruimte aan 250 tot 300 asielzoekers. zo heeft staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) zojuist bekendgemaakt. In het nieuwe centrum kunnen asielzoekers zich niet spontaan melden, zoals dat bij Ter Apel wel kan. Volgens Van der Burg kunnen asielzoekers er ‘op afspraak’ terecht. ,,Ze kunnen dan met bussen naar Bant.” De gemeente Noordoostpolder reageert echter terughoudend en noemt de komst van het centrum ‘niet wenselijk’.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de grond van ‘een agrarische onderneming’ in Bant aangekocht, meldt de provincie Flevoland, en vanochtend een officieel verzoek tot de bouw van het centrum ingediend bij de gemeente Noordoostpolder. De gemeenteraad moet formeel nog instemmen met het plaatsen van ‘units’ waarin het aanmeldcentrum wordt gevestigd.

Volgens Van der Burg is er geen boer uitgekocht om het centrum mogelijk te maken. ,,Die heeft in maart zijn bedrijf verkocht aan de provincie.” Het COA heeft vervolgens het perceel van de provincie gekocht.

Twee maanden

Als dat gebeurt, zou het centrum op z'n vroegst over twee maanden open kunnen, aldus de staatssecretaris. ,,De succesvolle realisatie van de beoogde locatie valt of staat met de bereidheid van de gemeente Noordoostpolder’’, waarschuwt Van der Burg wel. ,,We hebben gesprekken gehad met de burgemeester.” Ook de gemeenteraad zou vooraf al ‘op de hoogte’ zijn geweest van de plannen.

Toch reageert de gemeente terughoudend op het nieuws. ,,We gaan het plan met de gemeenteraad bekijken en een standpunt innemen. Maar we merken bij de inwoners veel weerstand tegen extra vluchtelingen in de omgeving’’, aldus een woordvoerder. ,,We vangen al sinds jaar en dag duizend vluchtelingen op in het bestaande asielzoekerscentrum in Luttelgeest’’, zegt de woordvoerster. ,,Toen we eerder aan inwoners van onze gemeente vroegen of er ruimte was voor meer vluchtelingen lieten zij weten dit niet te willen.’’

Het is nog niet duidelijk wanneer de gemeente een standpunt zal innemen over het aanmeldcentrum voor asielzoekers.

Het centrum in Bant moet komen op een kavel ‘op loopafstand van het bestaande asielzoekerscentrum in Luttelgeest’, waardoor het volgens Van der Burg ‘niet nodig’ is om er een groot aantal slaapplekken te realiseren. Dat centrum zit momenteel ook vol.

Volgens Van der Burg wordt hiermee ‘een belangrijke stap’ gezet ‘in het beter spreiden van de druk op de asielopvang over Nederland'. ,,Dat is hard nodig, vooral voor Ter Apel.’’ Hij benadrukt dat er ‘onverminderd’ door wordt gezocht naar meer aanmeldcentra en opvanglocaties. Er wordt op dit moment niet met andere gemeenten gesproken over aanvullende aanmeldcentra, zegt Van der Burg. Eerder gaf hij aan dat hij in de toekomst naar vier aanmeldcentra wil. ,,Eén in noord, één in zuid, één in west, één in oost. Dat je dat kunt spreiden over Nederland.”

Volgens VluchtelingenWerk betekent een klein tweede aanmeldcentrum ‘niks voor de enorme druk die nu op het aanmeldcentrum in Ter Apel staat’. ,,Wat nu nodig is, is een plek waar asielzoekers terechtkunnen om hun asielverzoek in te dienen en bij te komen van een lange reis en traumatische gebeurtenissen", laat VluchtelingenWerk in een reactie weten.

Op stoelen slapen

In Ter Apel is ruimte voor 2000 asielzoekers, maar het centrum kan de grote toestroom niet aan. Afgelopen nacht brachten wederom dertig asielzoekers de nacht door op een stoel. Zij wilden niet naar een noodopvang, omdat ze volgens Van der Burg vanochtend ‘de eerste’ wilden zijn.

Het kabinet riep de vastlopende asielopvang vorige maand uit tot nationale crisis. Elke veiligheidsregio moet 225 plekken voor de noodopvang van asielzoekers creëren. Daarin is volgens Van der Burg nog niet elke regio geslaagd. ,,Het wordt de komende dagen daarom ook weer pittig, echt weer spannend.” Hij sluit niet uit dat er opnieuw tenten moeten worden neergezet. ,,Daarover zijn we in gesprek.”

Wel worden er op een aantal plekken schepen ingezet, waar grote groepen asielzoekers tijdelijk kunnen wonen. ,,Dat gaat pas echt zoden aan de dijk zetten.” Maar die zijn pas per 1 augustus inzetbaar, erkent de staatssecretaris. ,,Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we daar dus nog drie weken en een beetje op moeten wachten.”

Ook kwam het kabinet samen met gemeenten met een plan om binnen zes weken - midden in de zomervakantie - 7500 van de bijna 15.000 asielzoekers met een verblijfsvergunning naar een tijdelijke woning te krijgen. Daardoor moeten schaarse bedden in asielzoekerscentra (azc) vrijkomen.

Gemeenten kunnen daarvoor steun krijgen van ambtenaren, beloofde het kabinet, die ter plekke zouden helpen met de noodopvang. Maar inmiddels wil minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken, CDA) ook uitzendkrachten inzetten. Volgens Van der Burg is er wel animo onder ambtenaren, om bijvoorbeeld één dag in de week te helpen. ,,Maar om één fte te halen heb je dan vijf ambtenaren nodig.” Ook is het lastig om de ambtenaren over het land te spreiden: ,,In Den Haag wonen meer rijksambtenaren dan in de rest van Nederland.”

