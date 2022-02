Tweede Kamer stemt in met afschaffen bedenktijd abortus

De verplichte bedenktijd stond al jaren ter discussie. Liberale en progressieve partijen vinden het paternalistisch en niet van deze tijd dat vrouwen bij wet tot nadenken worden verplicht. Confessionele en meer conservatieve partijen menen juist dat de bedenktijd ervoor zorgt dat er zorgvuldig wordt nagedacht over een ingrijpend besluit als abortus.

Toen Sarah (25) abortus overwoog, moest ze verplicht vijf dagen nadenken: ‘Het gaf me rust’

Abortus via de huisarts, goed idee? ‘Het is niet zomaar een pilletje’

Onder het vorige kabinet werd nog besloten dat er geen voorstellen zouden worden ingediend op het gebied van medisch-ethische kwesties. Maar bij de onderhandelingen over Rutte IV bedong D66 dat er een einde moest komen aan de status quo en dat Kamerleden de vrijheid moesten krijgen om met initiatieven te komen.

Uiteindelijk stemden 101 Kamerleden voor afschaffing van de bedenktijd. 38 leden stemden daartegen. Niet alle fracties stemden als één blok: zo bleek bij de stemming dat circa de helft van de PVV-fractie voor het voorstel was en de andere helft - inclusief Geert Wilders - tegen. Ook VVD’ers Thierry Aartsen en Daniël Koerhuis stemden, in tegenstelling tot hun fractiegenoten, tegen.

Nu het initiatiefwetsvoorstel door de Tweede Kamer is aangenomen, is de verplichte bedenktijd nog niet meteen geschrapt. Ook de Eerste Kamer zal hier nog mee in moeten stemmen.