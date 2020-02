Tweede Kamer stemt met kleinst mogelijke meerderheid in met Ceta-verdrag

De Tweede Kamer heeft het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada met de kleinst mogelijke meerderheid aangenomen. Alle oppositiepartijen stemden tegen Ceta. Zonder steun van 50Plus lijkt een meerderheid in de senaat ver weg. Om het verdrag te kunnen ratificeren, is een meerderheid in beide Kamers nodig.

Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel stelde haar reis naar de Hoorn van Afrika uit om vanmiddag persoonlijk bij de stemmingen aanwezig te kunnen zijn. De afgelopen dagen sprak zij met verschillende partijen, ook in de Eerste Kamer, in de hoop een ruimere meerderheid bij elkaar te kunnen sprokkelen.

Debat

Uiteindelijk stemden alleen de regeringspartijen VVD, D66, CDA, ChristenUnie en ex-VVD’er Van Haga voor. De steun van de ChristenUnie was tot vorige week onzeker. De kleinste coalitiepartij was altijd tegen Ceta. In het debat, dat in totaal 15 uur duurde, liet Kamerlid Joël Voordewind zich uiteindelijk overtuigen.

Het standpunt van 50Plus, dat niet meedeed aan het marathondebat, bleef tot de stemmingen ongewis. In het verkiezingsprogramma keerde de partij zich tegen Ceta, maar de afgelopen dagen weigerde 50Plus zich uit te spreken over het verdrag. Dat de partij tegen stemde, was voor Kaag geen teleurstelling. ,,Ik had geen verwachtingen.”

‘Kleine marge’

Kaag noemde het ‘belangrijk’ dat het verdrag het in de Tweede Kamer heeft gehaald, ook al waren er maar drie zetels verschil. ,,Met een kleine marge, maar dat wisten we. Ook met één zetel verschil was het erdoor gekomen.” Kaag benadrukte dat er in de Eerste Kamer ‘een nieuwe weging’ plaatsvindt.

Quote Er wordt ook nu ook door Europa enorm meegekeken. Men vraagt zich echt af: waar is Nederland mee bezig? Minister Sigrid Kaag

Ze zei ‘voortdurend in gesprek’ te zijn met alle partijen en te hopen dat ze ‘op de inhoud’ hun zorgen weg kan nemen. ,,Dat het niet eenvoudig is, weet iedereen. Dat het wel zou moeten lukken, is voor mij ook heel duidelijk.” Volgens de D66-bewindsvrouw is dat ‘een heel belangrijk signaal voor hoe Nederland staat in Europa en in de wereld’. ,,Er wordt ook nu ook door Europa enorm meegekeken. Men vraagt zich echt af: waar is Nederland mee bezig?”