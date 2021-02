Tweede Kamer: Volgend kabinet moet beslissen over toekomst adoptie uit buitenland

Sinds 1956 zijn er zo’n veertigduizend kinderen uit anderen landen door Nederlandse ouders geadopteerd. ,,Er moet een fundamentele herbezinning plaatsvinden van interlandelijke adoptie”, zegt VVD-Kamerlid Tobias van Gent. ,,Wat me het diepst raakt is dat die adopties met de beste bedoelingen gebeuren, maar dat de praktijk weerbarstiger blijkt.’’



,,De overheid wist ervan en heeft weggekeken”, zegt PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. ,,Heel erg pijnlijk en bijzonder verdrietig voor adoptieouders en adoptiekinderen.’’ Kuiken is ook geschokt door het bestaan van babyfabrieken.



,,Het is een buitengewoon heftig rapport”, zegt Van Toorenburg. ,,We moeten nadenken of interlandelijke adoptie nog kan en hoe het nog kan. ,,Als alleen Nederland niet meer adopteert, lost dat het probleem in de wereld niet op. En kan het zijn dat ouders via andere minder zichtbare wegen kinderen adopteren.”