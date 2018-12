Tweede Kamer wil niet het hele jaar door zomertijd

Na negen maanden polderen is klimaatak­koord nog altijd ver weg

18:08 In Polen draaft het halve kabinet op bij de Klimaattop, maar de onderhandelingen over een Nederlands klimaatakkoord lijken in een impasse beland. De plannen voor minder CO2-uitstoot die nu op tafel liggen, zijn voor natuur- en milieuorganisaties volstrekt onvoldoende, waarschuwen ze alvast. ,,Dit gaan wij niet ondertekenen.’’