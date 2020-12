Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten begint eigen partij: Splinter

,,Ik laat een ander geluid horen in de Tweede Kamer’’, zegt Van Kooten. ,,Een geluid dat wars is van partijpolitiek. Ik zie nu veel politiek theater, in fracties waarvan de leden altijd precies hetzelfde stemmen. Bij Splinter worden Kamerleden écht onafhankelijk en is er geen verstikkende fractiediscipline. We voeren levendige discussies, waarna een Kamerlid zelf mag bepalen wat hij of zij stemt. Zoals de grondwet het heeft bedoeld.’’



Van Kooten lanceert een ‘digitale fractiekamer’, waarbij mensen - naar Scandinavisch model - online op een ‘laagdrempelige en privacyvriendelijke manier’ problemen en misstanden kunnen aankaarten. ,,Mensen kunnen stemmen op issues die zij belangrijk vinden, waarna wij ermee aan de slag gaan.’’