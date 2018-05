'Uitstroom mariniers wordt vele malen groter door verhuizing'

Het verhuisbesluit is zes jaar oud. In 2012 werd door kabinet-Rutte I besloten de marinierskazerne te verplaatsen van Doorn – waar het niet kon uitbreiden – naar een fonkelnieuw complex in Vlissingen. Er is nog geen schop de Zeeuwse grond in gegaan, pas volgend jaar juli wordt er besloten wie de nieuwe kazerne gaat bouwen. De verhuizing is voorzien voor 2022. Afblazen kan nog, al zou dat volgens Defensie wel ‘tientallen miljoenen’ kosten.



Na het besluit bleef het lang stil; het verzet tegen de verhuizing is van recenter datum. ,,Waarom is er nu fel protest?”, wilde CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot weten. De tijd was toen anders, stelde plaatsvervangend commandant Zeestrijdkrachten – waar het Korps Mariniers onder valt – Frank van Sprang. ,,Het was de tijd van de grote bezuinigingen, door de slechte arbeidsmarkt zouden de manschappen toch wel ‘binnen blijven’ en de kazerne in Doorn was verouderd. Dan maar naar een toekomstbestendige kazerne in Vlissingen.”



Maar in zes jaar tijd is er veel veranderd. De arbeidsmarkt is aangetrokken, waardoor mariniers die geen trek hebben in een verhuizing andere opties hebben. Waar het gezin vroeger meeverhuisde naar waar de man des huizes een baan kon krijgen, hebben de partners van de mariniers nu ook een eigen carrière. Zij hebben geen trek in een andere woonplaats. En mariniers die voorheen doordeweeks thuis konden slapen, zien op tegen het feit dat ze straks van maandag tot vrijdag hun bed op de kazerne moeten opmaken. ,,De jongere generatie is honkvaster dan ik gedacht had”, verzucht generaal-majoor Van Sprang.



Ook de mariniers zonder gezin staan niet te trappelen. ,,Ik heb vrienden, familie, mijn hobby’s in de plaats waar ik vandaan kom”, zegt marinier Frank Jonk. ,,Ik ben gemeenteraadslid in Berkelland. Straks kan ik niet meer naar raadsvergaderingen. En ik loop er niet echt warm voor om raadslid te worden in een gemeente die ik niet ken.”