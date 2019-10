Vakantiekiekjes en de benen op tafel: Rutte III zit zijn tijd wel uit

Op de werkkamer van Klaas Dijkhoff ging het er laatst nog over. Waar staan we nu eigenlijk met ons kabinet? Gert-Jan Segers (ChristenUnie), Pieter Heerma (CDA) en Rob Jetten (D66) schuiven er elke dinsdagmiddag even aan na de stemmingen. ,,De laatste tijd komt de vraag op tafel: wat willen we nog?’’, zegt één van de fractieleiders.



Het is dé plek voor een beetje reflectie in kleine kring. Op maandagochtend, bij het coalitieoverleg, zitten immers ook ministers. Díe bijeenkomst, op het ministerie van Volksgezondheid, is inhoudelijker, zakelijker. ,,Met z’n vieren op dinsdag is het net even intiemer”, stelt een aanwezige.



Soms gaan er vakantiefoto’s rond. Of recenter: kiekjes van de verbouwing ‘bij Klaas thuis’. Er is koffie en er worden grappen gemaakt. De benen kunnen er op tafel. Ook personeelszaken komen aan bod: het gaat er bijvoorbeeld over de lastposten in de fractie, elke regeringspartij heeft wel zo’n Kamerlid dat voortdurend bij een minister in de kuiten bijt.