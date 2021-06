Vakantietijd heelt alle wonden: ‘Verstandig dat partijen pauze inlassen’

‘Ik denk dat iedereen er wel aan toe is elkaar even niet te zien.’’ VVD-leider Mark Rutte zei deze week dat het maar goed is dat ‘iedereen even vrij is’ komende zomer. Hoewel Haagse partijen in de formatie nog niet eens een begin hebben gemaakt met onderhandelen over een nieuw kabinet, konden VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie het over één ding wél snel eens worden: ze lassen drie weken een zomerstop in.