Val Defensie-minister Hennis betekende redding van Rutte III

De politiek leiders weigeren in de daarop volgende dagen ook maar een duimbreed te wijken. Dat verandert wanneer minister Jeanine Hennis op 3 oktober aftreedt om het harde onderzoeksrapport over het ongeluk met de mortiergranaat in Mali. Aan dat Kamerdebat deden de politiek leiders van de vier formerende partijen bewust niet mee.



Dat lag te gevoelig, want Hennis was op dat moment al ministerskandidaat voor Buitenlandse Zaken. Nadat zij afviel als kandidaat-minister, gaf Zijlstra aan dat hij ook wel in was voor Buitenlandse Zaken. Daardoor ontstond er ineens beweging bij onderhandelaar Rutte. In een nieuwe ronde met informateur Zalm zei hij dat zijn voorkeur nu lag bij Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken.



In de dagen daarna kon Zalm het gestokte proces vlottrekken. Het CDA kreeg het eerste recht op Financiën en D66 op het ministerie van Sociale Zaken. Het CDA schoof daarvoor senator Wobke Hoekstra naar voren, de D66’er zou onderhandelaar Wouter Koolmees zijn.