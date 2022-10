Van der Burg: 1700 extra plekken minderjarige asielzoekers nodig om ‘absoluut dieptepunt’ te voorkomen

Van der Burg doet de oproep mede namens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en voogdijorganisatie Nidos. Momenteel kloppen wekelijks 100 tot 150 minderjarigen voor asiel in Ter Apel aan. De afgelopen weken hebben deze kinderen regelmatig op stoelen moeten slapen omdat er geen bed voor ze is.



Veel te veel kinderen worden op de verschillende speciale opvanglocaties voor minderjarige asielzoekers opgevangen. De maximale capaciteit wordt op een aantal locaties ver overschreden. ‘Meest zorgelijk’ is de situatie in Ter Apel, schrijft Van der Burg. Daar kunnen maximaal 55 kinderen worden opgevangen, maar de bezetting gaat er daar al ruim anderhalf jaar ver overheen. ‘Die varieert van meer dan 200 naar dagen waar de bezetting zelfs meer dan 300 amv bedroeg.’



Niet alleen het kabinet vindt dat er ‘dringend iets aan deze situatie gedaan moet worden’, maar ook onder andere Unicef, VluchtelingenWerk Nederland en de Inspecties Justitie en Veiligheid en Gezondheidszorg en Jeugd. Zij stellen dat de hygiëne, welzijn en veiligheid van zowel de jongeren als het personeel in het geding zijn. ‘Dit is wat mij betreft onacceptabel’, schrijft Van der Burg.