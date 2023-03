Van der Plas schrok en vertrok tijdens debat door ‘man die opeens naar voren stapte’

Dat zegt Bart Kemp, voorman van boerenactiegroep Agractie die het debat organiseerde. ,,De man wilde tijdens een debat wat zeggen en liep daarvoor naar het podium toe. Van der Plas deed op dat moment niet mee aan het debat, maar ze schrok van die man”, legt Kemp uit. De boerenleider is naar de man toegestapt en heeft hem uitgelegd dat er tijdens de debatten geen vragen gesteld mochten worden door het publiek. Dat kon aan het eind van de bijeenkomst. ,,Daarop is de man weer rustig teruggelopen naar zijn plek.”

‘Kan bedreigend overkomen’

Bij de bijeenkomst was beveiliging aanwezig. De man gedroeg zich volgens Kemp niet agressief. ,,Er was eigenlijk niets aan de hand. Mensen willen hun ei kwijt. Maar ik snap Van der Plas wel. Als je bedreigd wordt en er gebeurt plotseling zoiets, dan kan dat bedreigend overkomen. Ze is eventjes van het podium gegaan en naar achteren gelopen, maar na een paar minuutjes kwam ze weer terug en heeft ze weer deelgenomen aan de debatten.”