Van der Plas strikt Keijzer als ‘BBB-premier’ en kaapt per direct drie Kamerleden weg bij JA21 en PVV

Keijzers naam ging al langer rond, ze komt als premierskandidaat op nummer twee van de BBB-kieslijst. ,,Het is geweldig om met al deze mensen dit gedachtegoed weer groot te maken”, zegt Keijzer in een toelichting op haar politieke transfer. ,,Zie om naar elkaar. Noaberschap . BBB zoekt echte oplossingen voor echte mensen. Dat spreekt mij enorm aan.”

Half april benaderde Van der Plas de oud-CDA’er al, maar toen kreeg zij nog een ‘nee’: ,,Ik wilde niet meer politiek actief zijn, dat had ik al vaker gezegd. En na 34 jaar stap je niet zomaar over naar een andere partij. Maar ik voelde daarna het politieke vuur toch weer branden. Ik voelde weer hoe belangrijk het is om mensen te helpen die vermalen worden.”

Keijzer stapte vorige maand plotseling op bij het CDA, die timing wekte argwaan bij CDA’ers. Keijzer zette zich jarenlang in voor de christendemocraten op gemeentelijk en landelijk niveau. Ze was raadslid, wethouder, Kamerlid en staatssecretaris voor het CDA.

Ook oorlogsheld Gijs Tuinman hoog op BBB-lijst

Opvallend is ook de onmiddellijke overstap van PVV’er Lilian Helder en JA21-Kamerleden Nicki Pouw-Verweij en Derk Jan Eppink. Zij stappen per direct over naar de partij van Van der Plas en zo groeit BBB meteen van één naar vier zetels in aanloop naar de verkiezingen. De Kamerleden vertellen dat Van der Plas hen benaderde toen zij kenbaar maakten dat ze niet doorgingen bij hun eigen partij.

,,Nicki en Derk Jan wilden zelf stoppen", zegt Van der Plas. ,,Dus ik heb hen benaderd. Dan zou het raar zijn als ze voor ons op de kieslijst komen maar wel nog maanden in de Tweede Kamer zitten voor hun oude partij. Afsplitsen is ook raar, dan heb je weer een partij erbij, weer versplintering. Dus we zeiden: wil je je meteen aansluiten bij ons? Dan kun je verder en mee in onze campagne. Is dat oncollegiaal? Ik kijk naar BBB, wij willen een stabiele partij met goede mensen. Het is voor Joost (Eerdmans) en Geert (Wilders) niet leuk, maar ik laat het aan henzelf.” Pouw-Verweij zat eerder bij Forum en JA21, voor Eppink is BBB zijn vierde Nederlandse politieke partij waarbij hij zich aansluit.