Van Dissel: alleen in Zeeland nog weinig besmettingen, kritisch over carnaval

Bruls: ‘We gaan niet elke dag de winkels controle­ren, het begint met gedrag’

11:18 NIJMEGEN - De nieuwe coronamaatregelen hebben volgens de Nijmeegse burgemeester niet tot gevolg dat er nu veel meer gecontroleerd zal worden op de naleving ervan. ,,We gaan nu niet elke dag in de winkels kijken of ze zich wel aan het beleid houden.’’ Hij hoopt dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen en hun gedrag aanpassen. ,,De samenleving is zelf aan zet.’’