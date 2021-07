Van Dissel: infecties onder tieners en twintigers veroorzaken corona-opmars

,,Een heel groot deel van de positieve testen komt uit de groepen 18 tot 30", zei RIVM-directeur Jaap van Dissel vanochtend in een vragenronde met Tweede Kamerleden. In het parlement heerst bezorgdheid nu het aantal corona-besmettingen na de juniversoepelingen flink oploopt. ,,In de hoogste leeftijdsgroepen, vanaf vijftig jaar, zien we geen toename. Zij zijn beschermd door vaccinatie.”

Wel lijkt er een lichte stijging onder 80-plussers waar te nemen: ,,Het is heel gering, maar het klopt: er zijn instellingen waar iedereen gevaccineerd is maar er toch een infectie doorbreekt. In het algemeen zijn er wel veel mildere ziektebeelden na vaccinatie.”