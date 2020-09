Van Dissel: Virus dijt fors uit in steeds meer regio's

De afgelopen weken is het aantal regio's waarin het virus flink uitdijt toegenomen. Dat blijkt vanmiddag uit een presentatie van Jaap Van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. In de afgelopen 24 uur zijn zo’n 2250 nieuwe coronagevallen gemeld.

De groei van het virus betreft het reproductiegetal, het aantal nieuwe gevallen van de ziekte dat veroorzaakt wordt door één besmet individu. Een getal groter dan 1 zal leiden tot een toename van het aantal besmette mensen, terwijl de ziekte zich bij een getal lager dan 1 niet zal kunnen handhaven.

Inmiddels is in het gehele land het reproductiegetal boven de 1, aldus Van Dissel in een briefing aan de Tweede Kamer over de tweede coronagolf. Halverwege augustus was dat bij vijf regio’s - vooral in het noorden en oosten van het land - nog niet het geval. Toen was Haaglanden de enige regio waar het virus flink uitdijde.

Enkele weken later, in de eerste week van september, is het reproductiegeval heel duidelijk boven de 1 in maar liefst negen regio's: Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Hollands-Midden, Noord-Holland-Noord, Groningen, Amsterdam-Amstelland, Brabant-Noord, Utrecht en Gelderland-Zuid.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

In totaal ligt het reproductiegetal in Nederland momenteel tegen de 1,4. Iedere besmette persoon draagt het virus daarmee over op 1,4 andere mensen.

Volgens Van Dissel zijn momenteel ruim 100.000 mensen besmettelijk. Zo’n 1 miljoen mensen hebben een infectie doorgemaakt en hebben dus ook in meer of mindere mate antistoffen aangemaakt.

De komende weken zal het aantal patiënten in de ziekenhuizen groeien, verwacht de expert. Maar de top zal niet zo hoog komen te liggen liggen als eerder dit jaar.

Nederland bevindt zich nu op een ‘kantelpunt’ in de coronacrisis, zei RIVM-directeur Van Dissel tijdens de bijpraatsessie. Het is volgens hem terecht dat het kabinet vorige week nieuwe maatregelen aankondigde, maar mogelijk is meer nodig. Van Dissel benadrukt vooral het belang van goede communicatie.

Bekijk hieronder onze video's over de coronacrisis: