Van Haga lanceert zijn nieuwe partij: BVNL

Zijn grootste politieke fout noemt Van Haga in datzelfde interview zijn overstap naar Forum voor Democratie. „Dat is heel snel een mislukking geworden.”

Van Haga sloot zich eind vorig jaar aan bij Forum nadat hij een jaar eerder vanwege een integriteitskwestie door toenmalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff uit de VVD-fractie was gezet. Van Haga bleef in de Kamer. In eerste instantie als onafhankelijk Kamerlid, later als lid van Forum.

Ondernemerspartij

In haar oprichtingsmanifest stelt BVNL een ondernemerspartij bij uitstek te zijn. “Het MKB is de banenmotor van Nederland en dat moeten we koesteren. We willen opkomen voor de hardwerkende Nederlander, de bedrijven en de meer dan 1,2 miljoen zelfstandigen, die een cruciale rol vervullen in de Nederlandse economie”, aldus Van Haga die vaststelt dat ambitie een scheldwoord lijkt te zijn geworden. “Werken en risico’s durven nemen moeten in dit land weer beloond worden.”