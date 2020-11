Van Haga vierkant achter wens Baudet om terug te keren als leider: ‘Mijn onvoorwaardelijke steun’

‘Ik ben zeer verheugd dat hij toch besloten heeft om zich kandidaat te stellen. Dit is zoals het hoort in een democratische partij. Thierry is de grondlegger van deze mooie partij die cruciaal is voor Nederland en daarom heeft hij mijn onvoorwaardelijke steun!’ meldt hij op Twitter. ‘Super. Dank kameraad Wybren!’ reageert Baudet.



Baudet kondigde vanmorgen op Twitter zijn kandidatuur aan en verklaarde een lijsttrekkersverkiezing te gaan organiseren. Hij had maandag het leiderschap van de partij juist neergelegd. Van Haga denkt niet dat de aankondiging van Baudet de ‘ordentelijke manier’ is. ,,Strikt theoretisch gaat hij er niet over.’’ Maar volgens Van Haga is het een ‘automatisme’ dat er lijsttrekkersverkiezingen in FVD komen als zich meerdere kandidaten hebben gemeld.