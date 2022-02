Van vergeten verpleeghuizen tot bluffende minister: de pijnpunten op een rij

OVV-rapport De verpleeg­hui­zen waren onzicht­baar: ‘Alsof de helden alleen in het ziekenhuis bestonden’

Verpleeghuizen zijn in het begin van de coronapandemie over het hoofd gezien, concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). In woonzorgcentrum Thebe Hagedonk in Prinsenbeek herinneren ze zich nog goed hoe moeilijk dat was. ,,Die eenzaamheid hoop ik nooit meer mee te maken.’’

19:03