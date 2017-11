Van Vollenhoven: #Metoo-uitspraak 'gewoon een foutief bericht'

De tweet deed ook in politiek Den Haag wenkbrauwen fronzen. D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma gebruikte vanmiddag eveneens de kwalificatie ‘onhandig’. ,,Het zou goed zijn als hij erop terugkomt. Cynisme en sarcasme slaan deze gevoelige discussie dood. Terwijl het juist belangrijk is dat er zo veel aandacht voor is. Een discussie die met respect gevoerd moet worden.’’



Bijval krijgt Van Vollenhoven juist van PVV-Kamerlid Harm Beertema. ,,Begrijp me goed, ik keur alle vormen van seksueel geweld af. Maar al die klaagmiepen die nooit aangifte hebben gedaan en nu ineens gekwetst en beschadigd zijn op de toppen van de #metoo-beweging, het gaat allemaal veel te ver. De hysterie is losgebarsten en het is goed dat Van Vollenhoven daarop heeft gereageerd. Het is jammer dat hij zijn tweet vervolgens heeft teruggetrokken door de heksenjacht op sociale media. Want de linkse wereld onderkent niet dat iedereen momenteel is losgeslagen. Mag ik in de Tweede Kamer nog wel ‘Mevrouw de voorzitter’ zeggen? Zelfs dat wordt als kwetsend ervaren door de genderneutrale lobby.”