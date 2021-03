Veel Haagse politici vinden Omtzigt lastig, zowel binnen als buiten zijn partij

Positie Omtzigt, functie elders. Het zinnetje is voor honderdeneen uitleg vatbaar. Maar de suggestie die er uit spreekt is zó brisant, dat iedereen zweert geen idee te hebben waar het zinnetje vandaan komt.



Pieter Omtzigt is namelijk niet zo maar een volksvertegenwoordiger. Hij is een Kamerlid met een enorme achterban en iedereen weet dat veel Haagse politici hem lastig vinden, zowel binnen als buiten zijn partij.