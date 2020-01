Veel kritiek op advies om stelsel arbeidsmarkt volledig om te gooien

Jeugdzorg-crisis Minister De Jonge: ‘Doorstart Hoenderloo Groep niet kansrijk’

22 januari Een doorstart of overname van de noodlijdende jeugdzorg-instelling Hoenderloo Groep is volgens minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) niet heel kansrijk. ,,En zo’n plan heb ik ook nog niet gezien”, dat zei hij vanavond in een debat over financiële problemen in de jeugdzorg. Wel garandeert hij dat voor elk kind een vervolgplek gevonden zal worden.