Veertien politici Raad van Europa weggestuurd om corruptie

De veertien zijn voor het leven verbannen uit de gebouwen in Straatsburg. Het is niet uitgesloten dat er nog meer leden worden weggestuurd; nog niet alle parlementariërs zijn onderzocht.



Het wegsturen van de groep volgt op een groot onderzoek naar omkoping van politici, met name door Azerbeidzjan. Zo ontvingen parlementariërs steekpenningen of cadeaus om minder kritisch te rapporteren over de mensenrechten in Azerbeidzjan of overtraden ze andere ethische regels.



CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, zelf ook lid van de Raad van Europa, was een van de initiatiefnemers voor een onafhankelijk onderzoek naar corruptie en ander fout gedrag binnen het orgaan. Hij is tevreden met de genomen stappen. ,,Het feit dat het onderzoek gedaan is, én deze uitkomst kent, daar ben ik blij mee. Het is de enige manier om de politiek schoon te houden.''