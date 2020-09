Veertigtal Kamerleden meldt zich af voor Prinsjesdag

Vooral veel VVD’ers en PVV’ers zouden morgen verstek laten gaan. Bij de VVD is het volgens een woordvoerder ‘een persoonlijke afweging’ om wel of niet te gaan.

,,We hebben net bericht gehad van het Outbreak Management Team”, zegt een woordvoerder van de Eerste Kamer. Die heeft de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus nog even onder de loep genomen. ,,Alles is goed.” Al eerder werd de ventilatie van de Grote Kerk gecontroleerd. Ook die bleek in orde.