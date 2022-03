Verbeten strijd om laatste zetels: in zeker twintig gemeenten worden stemmen opnieuw geteld

Volgens een inventarisatie van deze site is er zeker in zo'n twintig gemeenten discussie over de verkiezingsuitslag. Zo worden in Heerlen, Bergen, Maassluis, Smallingerland, Goeree-Overflakkee en Rhenen alle stemmen van de verkiezingen herteld. In Dordrecht en nog een aantal andere gemeenten wordt een deel van de stemmen herteld.