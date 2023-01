Verbod op katten met vouworen en mopshonden: minister wil einde aan dieren die lijden onder uiterlijk

De dieren worden nu meestal gekozen om hun ‘schattige’ uiterlijk, stelt het ministerie van Landbouw. Maar ze hebben permanent last van hun uiterlijk. Zo kan een mopshond door de korte snuit slecht ademen en moet hij constant naar adem happen. Katten met vouworen hebben last van de bijbehorende kraakbeenafwijking.

Welke dieren precies worden verboden, heeft het ministerie nog niet op een rij. De bedoeling is om met een kleine lijst te beginnen, om die in de toekomst op basis van onderzoek aan te vullen. Minister Piet Adema wil het houden en het tonen van deze dieren in reclames en op sociale media verbieden, waarmee automatisch ook het handelen wordt verboden. ‘We maken onschuldige dieren het leven zuur, puur omdat we ze ‘mooi’ en ‘schattig’ vinden. Dat raakt me en ik weet dat veel Nederlanders dat ook zo voelen’, aldus Adema.